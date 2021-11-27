Kiğılı Fortitudo Bologna, mağaza açılışında bir araya geldi

İtalya Serie A basketbol takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna, firmanın İtalya’daki 14. mağaza açılışında tam kadro olarak hazır bulundu.

Türkiye’nin önde gelen markalarından Kiğılı, İtalya Serie A Takımlarından Fortitudo Bologna’ya isim sponsoru olurken, bu ülkedeki yatırımlarını da artırdı. Kiğılı Fortitudo Bologna Basketbol Takımı, markanın İtalya’da açtığı 14. mağazasında tam kadro olarak hazır bulundu. Bolonya’da düzenlenen açılış törenine, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Kiğılı Fortituda Bologna takımı oyuncuları, kulüp başkanı Christian Pavani ve takımın başantrenörü Antimo Martino katılırken, açılış kurdelesi hep birlikte kesildi.

Suerdem: “Sponsor olduğumuz için memnunuz”

Serie A takımlarından Fortituda Bologna’ya sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Takıma isim sponsoru olduk. Çok ciddi maçlar oynuyorlar. Seyirci tezahürat yaparken markamızın ismini söylüyor. Bu durum bizi çok heyecanlandırıyor. Bir Türk markasının bu şekilde anılması çok önemli. Bu işi büyütmekle alakalı çok ciddi hedeflerimiz var” dedi. Takımın başkanı Pavani de yapılan anlaşma dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, taraftarlara bu mağazadan alışveriş yapmalarını tavsiye etti.