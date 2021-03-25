Kırıkkale maçı daha çok isteyen taraftı: 3-0

Kendi sahasında puan kaybetmemek isteyen Silivrispor defans ağırlıklı çıktığı Kırıkkale karşısında yenilerek düşme potasındaki yerini korudu. Kırıkkale takımı ise aldığı 3 puanla tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaşmış oldu. Maça her iki takım da tutuk başladı. Kontrollü oyun anlayışı içinde olan Silivrispor ve Kırıkkale orta alan mücadelesini ilk yarı boyunca korudu.

Her iki takım da ilk yarıda birbirleri üstünde üstünlük sağlayamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya biraz daha istekli başlayan Silivri takımı önde çoğalmak isteyince defansında eksilmesinin cezasını pahalıya ödedi. Müsabakanın 57.dakikasında Silivri defans arkasına atılan topla hareketlenen Kırıkkaleli oyuncuyu ceza alanı çizgisi üstünde düşüren Volkan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Silivrispor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Müsabakanın 66.dakikasında Aykut defansın arkasına sarktı ve golünü attı bu golle Kırıkkale 1-0 öne geçti. Maçta 81.dakikada ilk golünde sahibi olan Aykut yine defans arkasına sarktı ve durumu 2-0 yapan golü kaydetti. Müsabakanın 90.dakikasında Reşit golünü attı ve müsabaka konuk takım Kırıkkale’nin 3-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Sabit Selvi, Harun Pekyürek, Mücahit Şentürk

Silivrispor: Alper 6, Oğuz 6, Emre 6, Bülent 6 (86’ Ömer 6), Volkan 6, Sercan 6 (74’ Şehmus 6), Mustafa 6 (74’ Soner 6), Tufan 6, Ardahan 6, Muhammet 6 (87’ Yusuf 6), Mücahit 6

Kırıkkalespor: İlker 8, Mehmet 8, Necmican 8, Doğukan 8, Emre 8 (74’ Özkan 8), Buğra 8, Ali 8 (90’ Berke 8), Mehmet 8 (90’ Şeref 8), Aykut 8 (90’ İbrahim 8), Yasin 8 (90’ Raşit 8)

Kırmızı kart: 57’ Volkan (Silivri)

Skor: 0-3

Goller: 66 ve 81’ Aykut, 90’ Reşit (Kırıkkale)