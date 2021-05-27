Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi

By yıl 660’ıncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bir haftalık erteleme kararı alındı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
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By yıl 660’ıncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bir haftalık erteleme kararı alındı.

Geçtiğimiz yıl korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamayan ve 3-4-5 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi. Bugün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında seyircisiz olarak yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 17:54
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