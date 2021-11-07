Kıtalar arasında renkli görüntüler

43. İstanbul Maratonu, kıtalar arasında renkli görüntülere sahne oldu. İstanbullular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kahvaltı yapıp, sevdikleriyle vakit geçirdi.

43. İstanbul Maratonu, Altunizade’den verilen startla başladı. Paten yarışçılarının ardından tekerlekli sandalye startıyla başlayan maratonda, daha sonra elit kategorideki atletler yarışa başladı. 42 KM ve 15 KM koşuları için 15 Temmuz Şehirler Köprüsü’nü geçen İstanbullular, iki kıta arasında renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar köprü üzerinde kahvaltı yaparken, bando ekibiyle geçen grup, köprüde keyifli anlar yaşattı. Sivil toplum kuruluşları, farkındalık oluşturmak için hazırladığı pankartlarla İstanbul Maratonu’ndaki yerini aldı. 42 KM maraton koşusu Sultanahmet Meydanı’nda, 15 KM koşusu ise Yenikapı Meydanı’nda son buldu.