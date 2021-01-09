Koca Pehlivan Karabulut “gönüllerin şampiyonu”

Milli sporcu, Silivrili pehlivan İsmet Karabulut, Bulgaristan’da 7/8 Ocak tarihlerinde yapılan Şampiyonada 5.oldu.

Koca Pehlivan Karabulut “gönüllerin şampiyonu”

Üstü üste almış olduğu dereceler ve elde ettiği başarılarla “Gönüllerin şampiyonu” olan Milli sporcu İsmet Karabulut, spor hayatındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 7/8 Ocak 2021 tarihlerinde Bulgaristan’da yapılan şampiyonada 92 kiloda 5.oldu.

Elde ettiği başarıyı sosyal medya hesabından duyuran Karabulut “Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 7/8 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan Bulgaristan Şampiyonasında 92 kg de 5.lik nasip oldu. 14 ay sonra pandemiden beri ilk defa güreşmemi sağlayan beni Bulgaristan’ın ЦСКА Sofya ve Aytos takımı Kampa yollayan kulübüm Silivrispor ‘a, Taylan Güraslan başkanıma, sponsorum Bayburtlu inşaat Eyüp Bayburtlu’ya maddi manevi destekleri için teşekkür ederim. Biz Silivrili olarak gerekli mücadeleyi yapıyoruz çok şükür. Silivri’de güreş var. Mücadeleye devam Allah’ın izniyle” ifadelerine yer verdi.

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