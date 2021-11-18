Kocaelispor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli ekibinin Bandırmaspor’a karşı hiç mağlubiyeti yok.

Hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdüren Kocaelispor’da Cabezas ve Hasan Hatipoğlu dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Yılmaz Özeren de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bandırmaspor 22 puanla dördüncü sırada yer alırken Kocaelispor ise 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Körfez ekibi alacağı galibiyetle rakibinin üzerine çıkarak puan durumundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Yükselme play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 8’ini Kocaelispor kazanırken 5 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bandırma ekibinin ise resmi müsabakalarda yeşil-siyahlılara karşı galibiyeti bulunmuyor.

21 Kasım Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta hakem Caner Ak düdük çalacak. Kocaelispor’un cumartesi günü zorlu deplasman için saat 14.00’te Bandırma’ya hareket etmesi bekleniyor.