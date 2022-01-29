Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, “Mehmet Altıparmak ile camiamızda yeni bir heyecan doğdu” dedi.

Çarşamba gününden beri yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenmanlarını Antalya’da sürdüren Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun açıklamalarda bulundu. Başkan Koyun, camiada ortaya çıkan yeni heyecandan Kocaelispor’un güncel gündemine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

“Camiamızda yeni bir heyecan doğdu”

Mehmet Altıparmak ve yeni teknik ekiple beraber yeni heyecan doğduğunu ve yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını söyleyen Başkan Engin Koyun, “Yeni bir hoca, yeni bir heyecan demek. Camiamızda yeni bir heyecan doğdu. Bu kötü gidişatı durdurması ve Kocaelispor’un arzu ettiği yere gelmesini yeni hocamızın sağlayacağına inanıyorum. Yeni katılan teknik ekip hak ettiğimiz yerlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu takım ruhunu teknik heyet öncülüğünde tüm camiamıza aşıladığımız takdirde zaten yeniden yükselişimiz başlayacaktır” şeklinde konuştu.

Cabezas konusunda yasal süreç başladı

Kocaelispor’un sezon başında kiraladığı Ekvadorlu oyuncu Bryan Cabezas, dün kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yeşil-siyahlı ekip ise feshin ardından “FIFA Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Talimatı”nın 14. maddesi kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde hukuki süreç başlattığını duyurdu. Konuya dair açıklamalarda bulunan Engin Koyun, “FIFA’nın koymuş olduğu kural neticesinde futbolcuların fesihle ilgili 14 gün önceden kulübe bir ihtarname göndermesi gerekiyor. Göndermediği noktada kulübün yasal hakları doğuyor. Cabezas, 14 günü beklemeden tek taraflı fesih uyguladı. Bu nedenle de bizim bir takım yasal haklarımız söz konusu oldu. Takipçisi olacağız, inanıyorum ki hakkımızı da alacağız” ifadelerini kullandı.

Transferler hücum bölgesine yapılacak

Transfer konusunda yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ile beraber hareket ettiklerini belirten Başkan Koyun, iki oyuncuyla ciddi görüşmeler olduğunu söyledi. Koyun, “Hocamızla dün akşam toplantı yaptık. Şu an 8 ve 10 oynayan bir oyuncu ve 9 numarada Dino ile beraber oynayabilecek bir oyuncu ile görüştük. Bu iki isimle ciddi görüşmelerimiz oldu. İstediğimiz rakamlara inilmesini bekliyoruz. A, B, C planları dahilinde titizlikle transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.