Kocaelispor - BB Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Kontra atak takımıyız” derken, BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Kocaelispor bizi durdurmayı başardı. Vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. 2-0 galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ev sahibi olarak kazanmanın mutluluğunu uzun süredir yaşamadıklarını belirterek galibiyeti taraftarlar ve yöneticilere armağan ettiklerini dile getirdi.

"Uzun süreden beri kendi evimizde kazanma sevincini yaşayamamıştık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süreden beri kendi evimizde kazanma sevincini yaşayamamıştık. Bu akşam lider sayılan bir takıma karşı üstünlük sağlamak, kendi evimizde taraftarımızı mutlu etmek bizi de mutlu etti. Bundan dolayı oyuncu arkadaşlarımı ve bize sorunsuz ortam hazırlayan yönetim kurulumuza ve camiamıza armağan ediyoruz. Oyuncularımız çok iyi bir mücadele, konsantrasyon ortaya koydular” dedi.

"Biz kontra atak takımıyız"

Oyuncuları farklı pozisyonda oynatmasıyla ilgili sorulara cevap veren Akçay, “Rakibin usta oyuncuları var fakat tempoları çok iyi değil. 2 stoperi meşgul etmemiz gerekiyordu. Tisdell gibi hızlı ve dayanıklı oyuncuyla iki işi birden yapmak istedik. Çünkü Aykut oyuna çok katılan bir oyuncu. Aslında Tesdell’den gol beklemiyorduk. İyi de yaptık. Biz kontra atak takımıyız. Bu özelliğimizi korumaya devam edeceğiz. Goller de öyle geldi. Bundan dolayı da mutluyuz tabi. Bazı joker oyuncuları kullanıyorsunuz. Nitelikli koşu konusunda Semih’in önde olduğunu düşünüyorum. Cisse’nin de bugün 13-14 kilometrede olduğunu düşünüyorum. Verilere bakacağız” diye konuştu.

"Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir"

Kadro dışı bırakan oyuncuların da affedilmesini isteyeceğini belirten Akçay, “Kadro dışı bıraktığımız oyuncular var. Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir. Şu an biz onların da oyuncularla yaptığımız konuşmadan sonra aramıza katılmasıyla ilgili yönetime istekte bulunacağım. Umarım affederler. Affederlerse aramıza katılacaklar” şeklinde konuştu.

Sözeri: "Üzüldük tabii ama vazgeçmeyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maç değerlendirmesinde, “Kocaelispor’un çok mücadele edeceğini biliyorduk. Çıkış maçları olacaktı, bekliyorduk. İlk yarı oyuna tutunamadık, oyunu oturtamadık. Bunlar bizim handikaplarımızdı. İkinci yarı daha iştahlı Erzurumspor vardı. Hamlelerimizi de yaptık. Sonuç verdi diyemem çünkü gol bulamadık. Maçın kırılma anları vardı. Biri gol olsa ki; Samuel’in kale sahası içinde göğsüne alıp karşı karşıya da auta attığı pozisyon kırılma anıydı. Öne geçen rakibimiz çok dirençli oynadı. Hücuma çıktığımız pozisyonda kontradan attığı golle skor 2-0 oldu. Vazgeçmeyeceğiz dersler çıkaracağız. İstikrarlı kadroyla oynuyoruz. Bir haftada 3 maç oynayacağız. Üzüldük tabi ama vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizden sapmayacağız. Çıkışımızı devam ettireceğiz. Kocaelispor’u tebrik ediyoruz. İştahlıydılar. Çok iyi futbol oynamadılar ama oyunumuzu bozmak adına çok iyi mücadele ettiler. Bu sene bir takım fazla. Puan yüksek görünse de puan barajı düşük olacak. Alınan sonuçlar onu gösteriyor. Bu sene şampiyonluk ve play-off mücadelesi kıyasıya sürecek. Maç eksiğimiz var. Şuanda avantajımızı kaybettik sadece. Ligin 3’te 2’si duruyor. Kocaelispor’u yanımıza yaklaştırmamak amacındaydık. Çok ciddi bir tehdit. İyi bir takım. Devre arası hamleler yapacaktır. Puan barajı bir takım eksik olmasına rağmen 70 olmuştu. Bu sene daha az bekliyorum“ ifadelerini kullandı.