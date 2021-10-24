Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından

1 mağlup olduğu Gençlerbirliği maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Kaybettik ama üzgün değilim” dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, “Hak ettiğimiz galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

Maçın 70 dakikasını önde götüren ancak skoru koruyamayan ve 90. dakikada yenilen ikinci golle mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “4 maç üt üste kazandıktan sonra kendi sahamızda bu maçı da kazanmak için çaba gösterdik. Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz. Talihsiz bazı şeyler de yaşanmış olabilir. Takıma güvencim her zamankinden daha da arttı. Sadece taraftarımız için üzgünüm. Onlardan özür diliyorum. Takımlarını kendi sahalarında galip görmek isterdi. Bunun için çabaladık ancak benchten gelenlerin katkısı ve dikkati oldukça azdı. Bunun üzerinde duracağız. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanmaları için çaba göstereceğiz. Uzun yolculuğumuz var. Bu yolda bu tip maçlar yaşanacaktır” diye konuştu.

“İlk yarıdaki taktiği sürdüremedik”

Hakem konusuna değinmek istemeyen Mustafa Reşit Akçay, “Antrenörlük hayatımda hakemlerle ilgili konuşmadım. Konuşmayacağım. Sonradan oyuna girenler ve sakatlık nedeniyle yaptığımız değişiklikler var. Bir oyuncumu yüceltip diğerini aşağı çekemem. Ama taktik olarak birinci yarıdaki devamlılığımızı sürdüremedik. Maç berabere de bitebilirdi. Netice olarak yenildik. Hataların hepsi bizim üzerimizde kalsın. Oyuncularımı konuşmak istemiyorum. Benchten giren adam eğer yüzde 60-70 yaklaşamıyorsa hata bizdedir. Bu takıma sahip çıkılmalı. Teknik adamlar genelde üveyizdir. Eleştiriliriz, kovuluyoruz. Ama futbolcular konusunda taraftarın onlara sarılmaları, sahip çıkmaları çok akılcı. Başka Kocaeli yok. Çok mantıklı yapıyorlar. Taraftarı tebrik ediyorum” dedi.

Diyadin: “Yenilseydik bize yazık olurdu”

Konuk ekibin teknik patronu Metin Diyadin ise şu sözleri kaydetti:

“Son 4 haftada 10 puanlık bir çıkışımız vardı. Milli maç arası ve bay geçtiğimiz haftayla beraber 3 haftalık ara oldu. Kocaeli muhteşem taraftarı, kadro derinliği ve bütçe olarak zor bir deplasmandı. Her maçı final havasında oynama zorunluluğumuz var. Maç konuşmasında oyuncularıma ‘Sadece bu maçı düşünün’ dedim. Kocaeli’nin Dino, Benhur, Pereira ile birlikte kontra atakta etkili olacağını biliyorduk. Gol de öyle oldu. Süre geçtikçe oyun üstünlüğü bize geçti. Yenilsek bize yazık olurdu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa oynayan Kocaeli’ye karşı geriden gelip öne geçtik. Kazanmak bizim adımıza iyi oldu. Çıkışımızın devamı oldu. Önümüze bakıyoruz. Bu ligde herkesin birbirini yenme şansı var. Bu tip maçları kazanmanın ancak devamını getirdiğinizde önemi artar. İnşallah çıkışımız devam eder. Taraftarı arkasına almış bir Kocaeli’nin, 22-23 yaşında yaş ortalaması olan takıma karşı oynarken dönemsel sıkıntıları olacağını biliyorduk. Kontra ataklarda organizeyi iyi yaptı. Oyuna ağırlığımızı koymaya başladık. Orta sahada fiziksel olarak daha ayakta kaldık. İlk yarı yine pas trafiğini yapabildik ama 3.bölgede çoğalma sıkıntısı yaşadık. İkinci yarı fiziksel olarak ayakta biz kaldık. Bu da bizi galibiyete götürdü. Belki de Kocaeli’nin 1-0’ı koruma güdüsü de bunu sağladı. Belli bir oyun formatını tutturmak lazım, önde olmak çok önemli değil. Bizde oyuncularımızdan skora takılmadan oynamasını istiyoruz” sözlerini kaydetti.