Kocaelispor, gözünü Bandırmaspor maçına çevirdi

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde sürdürdü.

Salonda kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada yapılan minyatür kale ve çift kale maçlarla devam etti. Hafif sakatlığından dolayı takımdan ayrı düz koşu yapan Yılmaz Özeren’in yanı sıra Gine milli takımında bulunan Cisse, yurtdışından dönen Omolo, sakatlıkları süren Hasan Hatipoğlu ve Cabezas antrenmanda yer almadı.

Yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor ile 21 Kasım Pazar günü saat 13.00’de Bandırma 17 Eylül Stadyumunda karşılaşacak. 20 puanlı Kocaelispor ile 22 puanlı Bandırmaspor’un oynayacağı mücadele yükselme play-off hattını yakından ilgilendiriyor.

“Kendim ve takımım adına ayağımı riske etmek istiyorum”

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Bursaspor maçının bir eşik olduğunu ve o maçı kazanmanın olumlu bir hava oluşturduğunu söyledi. Özeren, “Milli arayı iyi değerlendirdik. Bugün itibariyle Bursa maçından daha zor geçecek olan Bandırmaspor maçına hazırlanıyoruz. Onlar da play-off hattındalar. İlk iki iddiamızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz ama böyle maçlarda kazanamıyorsak kaybetmemek önemli. İçerideki maçları kazanıp deplasmanlarda da puan ya da puanlar almak bu ligin en önemli parçası” dedi.

Sakatlığından dolayı takımdan ayrı çalışan Yılmaz Özeren, sakatlığıyla ilgili, “Bursa maçından bir gün önceki ter idmanında sakatlık yaşamıştım. Aslında yırtık vardı ama ben o maçta oynamak istedim açıkçası. Kendi sorumluluk bilincim gereğince bu maçta forma giymek istedim. Çok şükür, 65-70 dakika kadar beni götürdü. Hocamız da bana güvendi görev verdi. 2-0’dan sonra belki atmosferin enerjisiyle devam etmek istedim. Belki orada biraz daha profesyonel davranıp oyundan çıkmam gerekiyordu. Belki biraz atmosfere yenik düştüm ve devam etmek istedim. Oradaki bir pozisyonda nüksetti sakatlığım. Tedavilerim şu anda devam ediyor. Bugünkü antrenmanda doktorlarımızla, masörlerimizle birlikte denedik. Sağ olsun onlar da ellerinden geleni gösteriyorlar. Bugünkü denememde bir sıkıntı yok. Şu anda ayağım oynayacak gibi gözüküyor. Yarından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağım. Hocamızın görev vermesi halinde Bandırma maçında da sahada olmak istiyorum. En azından kendim ve takımım adına ayağımı riske etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“Hedefimiz galibiyet”

Takımın genç oyuncularından Yiğitali Bayrak da Bursa maçında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söylerken, “Önümüzde Bandırma maçı var. Bursa maçının galibiyetini inşallah bu maçta da devam ettireceğiz. İyi hazırlanıyoruz ve iyi mücadele ediyoruz. Bursa maçı çok önemli bir maçtı. Şimdi Bandırma maçı daha da önemli. Puan olarak yakınız birbirimize. İnşallah Bandırma’ya gidip puan ya da puanlar alarak ayrılacağız. Tabii ki hedefimiz galibiyet” diye konuştu

Sezon başından beri takımdaki çetin geçen forma rekabeti için de konuşan Yiğitali Bayrak, “Hocam bana güvendiğinde, süre verdiğinde elimden gelenin fazlasını yapmak için her zaman uğraşıyorum sahada” dedi.