Kocaelispor ilk yarının son maçı için Adana’da

Kocaelispor, ilk yarının son maçı için yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak. Yeşil-siyahlılarda hedef, ilk yarıyı galibiyetle bitirmek.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanacak maç için Kocaelispor kafilesi Adana’ya gitti. Ligde 4 deplasmandır galip gelemeyen Kocaelispor, Adana deplasmanından galip ayrılıp ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor. Yeşil-siyahlılar bugün öğle yaptığı antrenmanlara hazırlıklarını tamamladı.

Körfez ekibinde yönetimden özel izin alan Cisse ve idmanda ağrı hisseden Mevlüt Erdinç Adana deplasmanına götürülmedi.

İki ekip arasında daha önce oynanan 22 resmi maçta taraflar 7’şer kez birbirlerine üstünlük sağlarken 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Taraflar en son geçtiğimiz sezon Adana’da Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelirken mücadele Kocaelispor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Yarın akşam 19.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak.