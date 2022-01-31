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Kocaelispor, Yunan yıldız Kolovos ile ön protokol imzaladı

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Kocaelispor, Yunan orta saha oyuncusu Dimitros Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı.

Kocaelispor, Yunan yıldız Kolovos ile ön protokol imzaladı
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Kocaelispor, Yunan orta saha oyuncusu Dimitros Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı.

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Spor Toto 1. Lig’de transfer sezonu devam ederken Kocaelispor, kadrosuna bir ismi daha kattı. Yeşil-siyahlılar, 28 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitros Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme detayları ve sağlık kontrolü için Kocaelispor’un kamp yaptığı Antalya’ya davet edilen yıldız oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Moldova ekibi FC Sheriff’te oynayan Kolovos, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 4 gol kaydetti. On numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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