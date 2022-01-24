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Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

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Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak 1.5 yıllığına Kocaelispor’u çalıştıracak.

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
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Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak 1.5 yıllığına Kocaelispor’u çalıştıracak.

Kocaelispor’da son Samsunspor maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay’ın istifası gündeme oturmuştu. Yeşil-siyahlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuyken o isim belli oldu. Mehmet Altıparmak, 1.5 yıllığına Kocaelispor’un teknik direktörü olacak.

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17 günlük bir araya giren Kocaelispor’da hazırlıklar Antalya kampında yapılacak. Salı günü başlayacak olan çalışmalarda Mehmet Altıparmak da sahaya inerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

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