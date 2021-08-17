Köksal Ünlü: “Marcao’ya cezai yaptırım uygulanacak”

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili olarak bugün bir karar alınacağını ifade etti.
“Cezai yaptırım uygulanacak”Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir rapor hazırlandığını da sözlerine ekleyen Ünlü, “Teknik heyet, sadece dünkü olayla ilgili değil, genel anlamda kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bugün gün içinde bize iletecekler. Adli dava değil ama idari bir durum var, idari bir ceza söz konusu. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılanla ilgili ceza yaptırımı uygulanacaktır. İdari karar verilmeden önce teknik heyetten rapor istendi, bir kaç saat içinde rapor bize ulaşır, sonra görüşüp kamuoyuna bununla ilgili bilgi veririz. Yüzde 99 bugün karar çıkacaktır. Bu bir öfke patlaması da olabilir, birikim de olabilir. Adrenalinin tetiklediği bir kontrolsüzlük de olabilir, ama olmaması gereken bir şey. İdari yaptırım mutlaka uygulanacaktır. Bugün içinde büyük ihtimalle karar verilir ve kamuoyuna duyururuz” diye konuştu.