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Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

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Galatasaray’ın bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
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Galatasaray’ın bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor’la karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ekren Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya, AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ve Hasan Kaçar eşlik edecek.

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