Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye’yi Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımı, Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.