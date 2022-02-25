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Köroğlu; Hedefimiz şampiyon olmak

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Alibeyspor teknik patronu Erdal Köroğlu yeni sezon öncesinde oldukça iddialı açıklamalara imza attı ve “Şampiyon olmamamız için bir engelimiz yok iyi takımız ve gücümüzün de farkındayız” dedi.

Köroğlu; Hedefimiz şampiyon olmak
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TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan Alibeyspor’da teknik patron Erdal Köroğlu çarpıcı açıklamalara imza attı. Köroğlu yaptığı açıklamasında; “Şampiyon olmamamız için bir engelimiz yok iyi takımız ve gücümüzün de farkındayız. Sayın yönetim kurulu üyelerimize takıma iki takviye istediğimi ilettim, bu iki takviye ile şampiyon olabiliriz. Yeni sezon hazırlıklarımız oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Takımımdan çok memnunum hedefimiz Süper Amatör Küme ve bir sonraki yıl da Bölgesel Amatör Küme’dir.

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Aslında Alibeyspor’un gerçek hedefi Silivrispor’a sporcu yetiştirmektir. Kadromuzda genç ve yetenekli sporcularımız var. Bu gençlerin takip edilerek sahip çıkılmasını istiyoruz. 16-17 yaşında yıldız olabilecek gençler var dileğim o dur ki ilerleyen sezonlarda çok iyi takımlarda yer bulacaklardır” dedi

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