Korona virüs kum torbası ürettiler, spora devam dediler

Korona virüs salgını nedeniyle spor alanında zorluklar yaşanırken, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü farklı bir yöntemle tedbir alarak faaliyetlerine ’devam’ dedi. İkili antrenman gerektiren mücadele sporları için “Koronavirüs’ü Yeneceğiz” yazılı kum torbaları üreten kulüp, sosyal mesafe tedbirini alarak sporcuların sağlıklı bir şekilde idman yapabilmelerini sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, her alanı olduğu gibi spor alanını da ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan salgın dolayısıyla birçok spor salonu kapandı, spor faaliyetleri sınırlı hale getirildi. Spor alanında yaşanan bu güçlükler dolayısıyla Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, gençlerin spordan geri kalmamaları amacıyla harekete geçti. “Koronavirüs’ü Yeneceğiz” yazılı kum torbaları üreten Öncü Spor Kulübü, taekwondo ve karate sporcularının kum torbalarıyla tedbirlerden ödün vermeyerek sağlıklı bir şekilde antrenmanlara katılımını sağlıyor. Sporcular “Koronavirüs’ü Yeneceğiz” yazılı kum torbalarıyla hem antrenman yapıyor hem de virüsü yumruklayarak motive oluyor.

Gençlerin sporsuz kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, “Öncelikle şunu belirtmek lazım; güçlü bir bağışıklık sistemi ve zinde bir vücut için spora devam diyoruz. Bu konu da biz sporcularımızla pandemi kuraları maske, mesafe ve temizlik konularına son derece dikkat ediyoruz. Bu dönemde ailelerimiz de tedirgin oldu. Devletimiz ve sağlık çalışanlarımız güçlü bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında biz de mücadele sporlarımızla ilgili korana virüs kum torbasını ürettik. Böylece sporcularımız rakipleri ile değil, kum torbalarıyla çalışıyorlar. Böylece sosyal mesafeye de uyum sağlamış oluyorlar. İnşallah bu sürecimizi devam ettireceğiz. Pandemi sürecinde de spora hep birlikte devam diyoruz. Bilindiği gibi daha önce de bu konuda spor faaliyetleri yürüttük pandemi sürecinde rakiplerle yapılan sporlar mesafeyi ortadan kaldırdığından ailelerimiz de sporcularımız, çocukları için tedirgin olmuşlardı. Biz hem bu tedirginliği ortadan kaldırmak hem de sporcuların ailelerin sağlığını korumak için bu kum torbalarını ürettik. Her sporcumuz bir kum torbasında çalışıyor, dolayısıyla karşısında herhangi bir rakip olmadığı için sosyal mesafeye uygun bir şekil de sporumuza rahat bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekvando milli sporcusu Eylül Sezgin de, "Bu dönemde kulübümüz sosyal mesafe ve temizliğe çok önem veriyor. Kulübümüzde rakipsiz kum torbalarıyla sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve seneye yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. İlk olarak antrenmanlara başladığımızda herkes gibi bizim de korkularımız vardı ama biz sosyal mesafe ve temizliğe önem vererek antrenmanlara devam ediyoruz ve 2021 yılında yapılacak Avrupa şampiyonasını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu