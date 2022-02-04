Koyuncuoğlu'ndan uyarı geldi

Pazar günü İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda ikinci yarının ilk hafta açılış maçına çıkmaya hazırlanan Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu çok önemli ir noktaya değindi. Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “İlk yarının son maçında Kilimli karşısında tribün olaylarından dolayı kulübümüz ihtar almıştır. Lig çok uzun bir maraton ve bu zorlu maratonda sahamızın kapanmaması için çok dikkat etmeliyiz. Bizleri provoke etmeye çalışacaklar olabilir biz bunlara kulak asmadan takımımızı desteklediğimiz sürece ceza almayız. Aldığımız ihtar nedeni ile en küçük bir taşkınlığımızda sahamızın kapanması ve farklı cezalar almamız mümkündür. Taraftarlarımızdan ricamız çok daha dikkatli olmaları yönündedir. Uzun lig maratonunda taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımızın olduğu dönemlerde yalnız kalmamak adına daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.