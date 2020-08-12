Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Vakfın gündem maddeleri ise başkanlık seçimi ve kulüp harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi.
Öte yandan başkanlık süresi dolan Mehmet Sepil’in başkanlığa devam etmesi bekleniyor.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Vakfın gündem maddeleri ise başkanlık seçimi ve kulüp harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Vakfın gündem maddeleri ise başkanlık seçimi ve kulüp harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi.
Öte yandan başkanlık süresi dolan Mehmet Sepil’in başkanlığa devam etmesi bekleniyor.