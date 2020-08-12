Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Vakfın gündem maddeleri ise başkanlık seçimi ve kulüp harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı İstanbul’da bir otelde başladı. Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı AHmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı. Yapılacak toplantıda başkanlık seçimi ve harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi görüşülecek.

Öte yandan başkanlık süresi dolan Mehmet Sepil’in başkanlığa devam etmesi bekleniyor.