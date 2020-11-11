Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı İstanbul’da başladı. Yayıncı kuruluş ile yaşanan yaşanan maddi sorunlar, seyirci alımı ve kulüpler yasası maddelerinin konuşulacağı toplantıya, TFF yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in de katılması bekleniyor.
Toplantının gündem maddeleri ise bir hayli fazla. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı çeken kulüpler, geçtiğimiz haftalarda hayata geçen localara taraftar alımı sonrası bugün toplantıda önümüzdeki haftalara kısıtlı seyirci alımını da görüşecek. Yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi sorunların da masaya yatırılacağı toplantıda, kulüpler yasası hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
Gözler Nihat Özdemir’deToplantının ikinci kısmına ise Türkiye Futbol Federasyon yetkililerinin de dahil olacağı öğrenildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de toplantıya katılması beklenirken, kulüplerin sorunları hakkında bizzat fikir alışverişinde bulunacağı bildirildi.