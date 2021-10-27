Kulüpler Birliği, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzaladı

Kulüpler Birliği Vakfı, Yayın İhale Komisyonu’nun ortak kararı ile yeni yapılacak yayın ihalesi danışmanlığı için uluslararası IMG firması ile iş birliği anlaşması yaptı.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın oluşturduğu ve 9 kişiden oluşan Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig’in yayın ve medya haklarını kapsayan ihale sürecinde, dünya çapındaki yayın ihaleleri ve piyasa araştırmaları başta olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunması için IMG firması ile stratejik bir ortaklığa gitme kararı aldı.

Firma ayrıca 2022-2023 sezonu ile birlikte ligin diğer ticari unsurlarıyla ilgili danışmanlık yapacak.

Yapılan anlaşma sonrası IMG Başkan Yardımcısı Michael Mellor, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Türkiye Süper Ligi, Avrupa futbolunun en tutkulu ve rekabetçi liglerinden birisidir. Kıtanın en tanınmış takımlarından bazılarının yer aldığı köklü ve saygın bir rekabetin bulunduğu bu ligin, farkındalığını büyüterek ve ligin tüm yayın platformlarında erişimini artırmak için TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte çalışacağımızdan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

"Tüm kulüplerimiz için heyecan verici bir başlangıç olacaktır"

Kulüpler Birliği Vakfı adına görüşlerini bildiren Yayın İhalesi Komisyonu Üyesi ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Sezon boyunca her hafta takımların ve oyuncuların kalitesini ve stadyumlardaki özel atmosferi tüm futbolseverlere erişimine sunmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz bu anlaşma, tüm kulüplerimiz için heyecan verici bir başlangıç olacaktır. IMG bu konuda sektörün lider firmalarından biridir ve kendileri ile bu konuda ortaklığa gittiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

TFF adına bu özel iş birliğini değerlendiren TFF Başkan Vekili ve Yayın İhalesi Komisyonu Üyesi Erhan Kamışlı, “Süper Lig için hedefimiz, mümkün olan en geniş yayın kitlesine ulaşmak ve ticari değerimizi en üst düzeye çıkarmaktır. IMG, bu amaçlarımıza ulaşmamız için bizlere yardımcı olacak global bir firmadır. Kendilerinin Türk futbolunun hedeflerine ulaşması için mükemmel bir ortak olacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.