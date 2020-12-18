Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.
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