Kulüpler Birliği’nden TFF’ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz

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Kulüpler Birliği’nden TFF’ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

Kulüpler Birliği’nden TFF’ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz
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Kulüpler Birliği’nden TFF’ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."
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