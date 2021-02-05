Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi. Başkan Çebi, sahada mücadele edeceklerini ama perdesinin diğer tarafında birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını söyledi. Çebi ayrıca birinci önceliklerinin Spor Yasası olduğunu ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşti. Vakfın yeni başkanı yapılan toplantı sonrası belli oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan yeni Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bugün olağanüstü bir genel kurul yaptık. Bu genel kurulun sonucunda Kulüpler Birliğimiz başkan adayı olarak beni gösterdi. Bu benim için onurdu. Teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil Başkanımıza kulüplerimiz ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Amacımız sorunlarımızı el birliği çözmek"

Yönetim kurulunda kimlerin olacağını açıklayan Çebi, "Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil, Fatih Mert, Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile 9 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Önümüzdeki hafta kendi içimizde görev dağılımımıza yapacağız. Hayırlı olsun. Türk sporunun çok fazla sorunu olduğu süreçten geçtik. Bu sürecin içerisinde çözülen birçok olayımızın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımızın olduğunu biliyoruz. Bu konular içerisinde en önemlisi henüz daha çıkmamış olan Spor Yasası’nda düşüncelerimizin çerçevesinde verebileceğimiz katkıların alınmış hali ile Spor Yasası’nın oluşmasına gayret göstereceğiz. Birinci hedefimiz bu. Özellikle yayıncı kuruluş işe yaşanan uzun süreli bir görüşme sürecinin tekrar bir daha başlayacağı ve başka bir şekilde yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir görüşmelerin başlaması gerekmektedir. Özellikle vergilerimiz, kamuya olan kulüplerimizin borçlarının ve bankalara olan borçların yapılanmasının süratlenmesi ve uygun hale getirilmesi, görev alacağımız süre içerisinde görevlerimizden biri. Sonuç itibariyle kulüplerimizin gelirlerini arttırabilecek diğer konularda da ilgili kurumlar ve kişilerle görüşmesini yapma vazifesini üzerimize aldık. İnşallah bu sorunları kısa süre içerisinde gündeme getirip çözebiliriz. Birlik ve beraberlik şeklindeki konuşmalarımızdan bütün başkanlarımızdan aldığımız enerji, mesaj şu; sahada mücadele ama perdenin diğer tarafında birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı el birliği çözmek ve gayret içerisinde olmaktır. Türk futbolu adına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

’Kulüpler Birliği’nin yeni yönetim kurulunda abilik modeli mi olacak?’ sorusuna Başkan Çebi, "Gerek yok. Çünkü Mustafa abimiz var. Bizden büyüğümüz. Abiliği o yapacak inşallah. Allah izin verirse. Ben de arkadaşlarımın yanında çok da yaşlı değilim. Abi modeli burası için uygun bir yer değil. Hepsi abilerimiz ve çok değerli kulüplerin yöneticilerin. Sadece belirli kişilerin isimi ve unvanları koyularak görev yapması istenmiştir. Aslında görevi hep beraber yapacağız. 21’imiz beraber koşturmak ve birbirimize saygı ve sevgi beslemek zorundayız" diye cevap verdi.

"Birinci önceliğimiz Spor Yasası"

Maçların seyircili oynanıp, oynanmayacağı konusunda gelen bir soruya ise Ahmet Nur Çebi, "Seyirci konusu... Kulüplerimizin her birinin taraftarıyla buluşma isteği zaten malum. Bunun bir de ekonomik tarafı da malum. Bununla ilgili bir adım atıldı. Özellikle localar kısmında, kulüplerin gelirlerine katkı sağlanması amaçlansa dahi daha sonradan pandeminin yapmış olduğu sıkıntılı süreç başladı. Bu süre içerisinde ne kadar kontrol edilebilir. Çok istekliyiz. Pandeminin de buna zarar vereceğini düşünüyoruz. Pandemiye katkı verecek bir talepte de kulüp başkanlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Toplumun sağlığı önde geliyor. Bizim istediğimiz olgunlukta olmayan Spor Yasası’nın çok doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz şu an Spor Yasası" değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok başkanımızın profesyonelce idare edilmesi hususunda görüşleri oldu"

Kulüpler Birliği başkanlığının kulüp başkanları dışında profesyonel kişiler tarafından yönetilmesiyle ilgili düşüncesinin sorulmasıyla olarak Başkan Çebi, "Birçok başkanımızın profesyonelce buranın idare edilmesi hususunda görüşleri oldu. Bu hepimizi rahatlatır ve doğru da bir yol olur diye düşünüyoruz. Çünkü sürekliliği bir konumu olması aynı profesyonel kişi tarafından yönetilmesi muhakkak ki önemli olacaktır. Daha faydalı olacaktır. Bu süre içerisinde bu konuyu da çözebiliriz diye düşünüyorum. Beşiktaş’a hizmetimizde bir geri kalma söz konusu olamaz. Beşiktaşımızın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Farklı konular yok. Tüm kulüplerimize yapabileceğimiz hizmet, kendi kulübüme de hizmet etmek anlamı taşıyacağı için benim için çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği eski Başkanı Mehmet Sepil’e, Kulüpler Birliği yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi de Kulüpler Birliği eski Başkan Yardımcısı Mecnun Odyakmaz’a plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 20:01