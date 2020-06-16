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Kupada ilk finalist Trabzonspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇINDA FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’U KONUK ETTİ. BORDO-MAVİLİLER İLK MAÇTA 2-1 YENDİĞİ RAKİBİNİ KADIKÖY'DE DE 3-1'LE GEÇEREK ADINI FİNALE YAZDIRDI.

Kupada ilk finalist Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 yendiği rakibini Kadıköy’de de 3-1’le geçerek adını finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’un şutu farklı şekilde auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban’ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi. 1-2

90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici’nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

90+4. dakikada sağ kanattan Ndiaye’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak’ın vuruşu filelere gitti. 1-3

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay x, Dirar x, Serdar x (Jailson dk. 61 x), Falette xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Tolga xx (Mevlüt dk. 79 x), Deniz xxx (Ferdi dk. 61 xx), Zajc xx (Mehmet Ekici dk. 46 x) Rodrigues x (Ömer Faruk Beyaz dk. 88 ?), Vedat Muriqi x

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Serkan Asan dk. 87 ?), Ndiaye xxx, Abdülkadir Ömür xx (Doğan Erdoğan dk. 79 x), Ekuban xxx (Dursun dk. 87 ?), Nwakaeme x (Bilal dk. 35 x), Sörloth xxx (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim, Taha Tunç, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Tolga, Rodrigues (Fenerbahçe), Sörloth, Pereira (Trabzonspor)

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