2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev’in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı. Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan’ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas’ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya çıkardı. Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı.Almanya bu sonucun ardından 2001 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını kaybetti. Almanlar 35 maçtır yenilmiyordu.
Kuzey Makedonya deplasmanda Almanya’yı mağlup etti
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Kuzey Makedonya deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 2-1 mağlup etti.