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Kuzey’in Kralı Börven yola çıktı

ANKARAGÜCÜ, NORVEÇ GOL KRALI TORGEİR BÖRVEN'LA 2+1 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI. ANKARA'YA GELMEK İÇİN YOLA ÇIKAN BÖRVEN, BAŞKENT'TE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP SÖZLEŞME İMZALAYACAK.

Kuzey’in Kralı Börven yola çıktı

Ankaragücü, Norveç gol kralı Torgeir Börven’la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Ankara’ya gelmek için yola çıkan Börven, Başkent’te sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlattı. Norveç’in gol kralı Torgeir Börven ile anlaşmaya varan Başkent ekibi, oyuncuyu Türkiye’ye getiriyor. Uçağa binen 28 yaşındaki golcü futbolcu, Ankara’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2+1 yıllığına Ankaragücü’ne bağlayan imzayı atacak.

Sörloth etkisi bekleniyor

Odds forması altında 33 maçta 21 gol atarak krallık yarışını zirvede tamamlayan Torgeir Börven, bu performansının ardından Norveç’in en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer olmuştu. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olan ve Börven’in bonservisini alan Ankaragücü, golcü oyuncudan geçen sezon Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız Sörloth etkisi bekliyor.

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