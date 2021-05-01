Larin, krallık yarışına ortak oldu

A.Hatayspor karşısında attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından olan Cyle Larin, ligdeki gol sayısını da 19’a yükselterek Boupendza ile aradaki farkı 2’ye indirdi.
Beşiktaş formasıyla 4. kezHatayspor karşısında attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 19’a yükselten Larin, bu sezon toplamda ise 23 gole ulaştı. Aynı zamanda ligde 4 de asist yapan Kanadalı golcü, bu sezon toplam 27 gole direkt etki etti. Hatayspor ağlarını 4 kez havalandıran Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla dördüncü kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. 2017-2018 sezonunun son haftasında iç sahada Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı maçta 3 gol birden atan Larin, 2018-2019 sezonunda da Avrupa Ligi Elemeleri’nde Beşiktaş’ın Torshavn’ı 6-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın Rizespor’u 6-0’la geçtiği mücadeleyi 4 gol ve 1 asistle tamamlayan Larin, Hatayspor karşısında da 4 gol bularak Beşiktaş formasıyla 4. kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. Larin, maçın bitimiyle birlikte karşılaşmanın topunu alarak eve götürdü.