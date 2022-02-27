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Leeds United, Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı

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Premier Lig ekibi Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Leeds United, Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı
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Premier Lig ekibi Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Premier Lig’de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 3.5 yıldan fazla takımın başında olan Bielsa ile yollarının ayrıldığı açıklanırken, emekleri için teşekkür edildi.

16 yıllık Premier Lig hasretine geçtiğimiz sezon Bielsa ile son veren Leeds United, ligde 26. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

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Leeds son olarak dün sahasında oynadığı Tottenham’a 4-0 mağlup olmuştu.

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