Levent Şahin: “Maçtan çok hocamız konuşulacak”

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim’in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
“Bundan önceki ve sonraki maçlara bakmak lazım”
Her iki takımın da kazanma arzusunda olduğunu söyleyen Şahin, “Her iki takım da oynama isteği ve arzusuyla oyuna başladı. Oyuna başladığımızda bizim ve rakibin girdiği pozisyonlar vardı ve bu durum da iki takımın da oynama isteğini gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacak” dedi. Bundan önceki maçlara bakılması gerektiğini ve bundan sonraki maçlarda da kulübelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Bence bundan önceki maçlara, hatta ve hatta bundan sonraki maçlarda da kulübelere ve teknik adamlara çok daha dikkat edip ona göre değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 22:19