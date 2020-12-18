Levent Şahin: “Maçtan çok hocamız konuşulacak”

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim’in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.

Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim’in 69. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına Yardımcı Antrenör Levent Şahin çıktı. Karagümrük’ü kutlayarak sözlerine başlayan Levent Şahin, Fatih Terim’in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak “Burada tekrar söylüyorum, Karagümrük’ü tebrik ediyoruz. Zaten maç bitiminde hocamız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, diğer takımı tebrik ettiler. Ben sorduğunuz soru üzerine şunu söylemek istiyorum, bunlar oyun içinde olan şeyler. Bence hocamızın atılmasıyla ilgili yapılacak olan yorumları, diğer maçlara bakarak, diğer takımların kulübelerine bakarak yorumlamalarını istiyorum. Atılacak bir pozisyon değildi. Bugün maçtan daha çok, hocamızın atılması konuşulacak” diye konuştu.

“Bundan önceki ve sonraki maçlara bakmak lazım”

Her iki takımın da kazanma arzusunda olduğunu söyleyen Şahin, “Her iki takım da oynama isteği ve arzusuyla oyuna başladı. Oyuna başladığımızda bizim ve rakibin girdiği pozisyonlar vardı ve bu durum da iki takımın da oynama isteğini gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacak” dedi. Bundan önceki maçlara bakılması gerektiğini ve bundan sonraki maçlarda da kulübelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Bence bundan önceki maçlara, hatta ve hatta bundan sonraki maçlarda da kulübelere ve teknik adamlara çok daha dikkat edip ona göre değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 22:19