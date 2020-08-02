Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı

2020 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışında Mercedes-AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton patlak lastikle kazanırken, Valtteri Bottas bitime 2 tur kala yaşadığı şanssızlık nedeniyle mücadeleyi 11’inci sırada tamamladı.
Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, mücadeleyi hep kontrol etti. Yarış boyunca zirveden hiç inmeyen Britanyalı pilot, son turda lastiği patlasa da bu sezon üst üste 3. yarış birinciliğine ulaştı. Takım arkadaşı Bottas da ikinci sırada başladığı yarışı son iki tura kadar aynı basamakta götürdü. Bu anda lastiği patlayan Bottas, mücadeleden 11. sırada ayrıldı.
Britanya Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 88 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 58 puanla kalarak ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 146 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos’ta yine Silverstone Pisti’nde koşulacak.