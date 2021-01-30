Lider Beşiktaş sahaya iniyor

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor maçıyla start veriyor. Hafta içinde Süper Kupa’yı kazanan bordo-mavililer, ligin en formda ekiplerinden. Yarın saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Vodafone Park’ta son 3 maç 2-2 bitti
İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 131 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 54’ünü Beşiktaş, 45’ini ise Trabzonspor galip tamamladı. 32 mücadele de berabere bitti. Beşiktaş’ın 182 golüne Trabzonspor, 146 golle cevap verdi. Lig maçlarında ise iki ekip bugüne kadar 95 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 galibiyet alırken, Trabzonspor da 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 24 maçta taraflar yenişemedi. Vodafone Park’ta oynanan son 3 maç ise aynı skorla sonuçlandı. İki ekip bu maçlardan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.Yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.