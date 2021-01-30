Lider Beşiktaş sahaya iniyor

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor maçıyla start veriyor. Hafta içinde Süper Kupa’yı kazanan bordo-mavililer, ligin en formda ekiplerinden. Yarın saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya ligin en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında başlayacak. Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak ligde üst sıralara çıkan ve hafta içinde de Başakşehir’i mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor’da Avcı da eski takımına karşı sahaya çıkacak. Son 9 lig maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirveye kurulan Beşiktaş’ta bu maç öncesinde Gökhan Töre’nin sakatlığı bulunuyor. Vida, Mensah ve Ghezzal da sarı kart sınırında. Bu isimler kart görmeleri halinde Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler. Bordo-mavili ekipte ise Kamil Ahmet Çörekçi cezalı. Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak’ın da sakatlıkları bulunuyor.

Vodafone Park’ta son 3 maç 2-2 bitti

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 131 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 54’ünü Beşiktaş, 45’ini ise Trabzonspor galip tamamladı. 32 mücadele de berabere bitti. Beşiktaş’ın 182 golüne Trabzonspor, 146 golle cevap verdi. Lig maçlarında ise iki ekip bugüne kadar 95 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 galibiyet alırken, Trabzonspor da 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 24 maçta taraflar yenişemedi. Vodafone Park’ta oynanan son 3 maç ise aynı skorla sonuçlandı. İki ekip bu maçlardan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.