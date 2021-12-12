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Lider Gebzespor, kent derbisinden galip çıktı

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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta mücadelesini sürdüren Gebzespor, Çayırovaspor karşısında 1-0’lık skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Lider Gebzespor, kent derbisinden galip çıktı
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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta mücadelesini sürdüren Gebzespor, Çayırovaspor karşısında 1-0’lık skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü.

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BAL 7. Bölge 3. Grup’ta liderliğini sürdürmeye devam eden Gebzespor, Çayırova Kuştepe Stadı’nda Çayırovaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı ataklar yaparken, 63. dakikada Gebzesporlu Güven Güneri’nin pası ile topla ceza sahasında buluşan Kerim Deler’in şutunda rakip oyuncu Ömer Akçal’a çarpan top ağlara gitti. Müsabakayı bu golle kazanan Gebzespor, ligdeki liderliğini sürdürdü.

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