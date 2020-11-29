Lider VakıfBank, Galatasaray’a set vermedi

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 23-25, 23-25 ve 11-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi’yle karşılaşacak.
Salon: TVF Burhan Felek
Galatasaray: İlkin xx, Selin x, Çağla x, Kosheleva xx, Ergül 5, Ryhkliuk xx, Gizem (L) x, Beren x, Elifsu x, Nilay x
VakıfBank: Maja xx, Meliha xx, Zehra xxx, Haak xxxx, Michelle xxx, Kübra xxx, Ayça (L) xxx, Gabi xx, Cansu xx, Gözde xx
Setler: : 23-25, 23-25, 11-25Süre: 82 dakika (28’, 32’, 22’)