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Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

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Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor’a konuk olan VakıfBank rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi
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Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor’a konuk olan VakıfBank rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, ligde 5 Mart Cumartesi 13.00’te THY’yi ağırlayacak.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Chatchu-on Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Ajcharaporn Kongyot, Aleksandr Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Kübra Akman, Isabelle Haak, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Aylin Acar (L)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

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Süre: 74 dakika (24’, 24’, 26’)

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