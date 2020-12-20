Lider VakıfBank’tan 22. galibiyet

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 24’üncü haftasında Yeşilyurt’u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25’lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-siyahlılar ligdeki galibiyet sayısını 22’ye çıkardı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Yeşilyurt: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L), Aybüke (L), Ece 2, Burcu, D.Güç
VakıfBank: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L), Gözde 3, Maja
Setler: 11-25, 18-25, 23-25Süre: 77 dakika (20’, 29’, 28’)