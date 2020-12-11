Lille deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille’i 3-2 mağlup etti. Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone’nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.