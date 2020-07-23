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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"

LİLLE TEKNİK DİREKTÖRÜ CHRİSTOPHE GALTİER, BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ FUTBOLCUSU BURAK YILMAZ İLE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Mehmet Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Fransız temsilcisi, Beşiktaş’ın ve milli takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de bu ilgiyi doğruladı. Düzenlediği basın toplantısında Burak ile ilgili soruya Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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