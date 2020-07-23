Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
LİLLE TEKNİK DİREKTÖRÜ CHRİSTOPHE GALTİER, BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ FUTBOLCUSU BURAK YILMAZ İLE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLADI.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.