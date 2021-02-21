Lionel Messi’den bir rekor daha

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona’nın Cadiz ile sahasında oynadığı mücadelede görev alarak 506 kez ile kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.
Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Cadiz mücadelesinde görev aldı ve kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu kırdı. 33 yaşındaki futbolcu 506. müsabakasında sahada yer alarak, kulüp efsanelerinden Xavi Hernandez’i geride bıraktı.Messi geride kalan 560 karşılaşmada 460 gol, 186 asist ile oynadı. Bu sezon ise 30 resmi maçta 21 defa rakip fileleri havalandırdı.