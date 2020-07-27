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Lucescu 4 günde istifa etti

UKRAYNA EKİBİ DİNAMO KİEV İLE 4 GÜN ÖNCE ANLAŞAN RUMEN TEKNİK ADAM MİRCEA LUCESCU, TARAFTAR GRUBUNUN YOĞUN BASKISI NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ.

Lucescu 4 günde istifa etti

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 4 gün önce anlaşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, taraftar grubunun yoğun baskısı nedeniyle görevinden istifa etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 4 gün önce anlaşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, taraftarın tepkisinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Lucescu, yaptığı açıklamada istifa ettiğini söyleyerek, "Ne yazık ki Dinamo Kiev’deki görevimden vazgeçmek zorunda kaldım. Surkis Ailesi’ne bana duydukları güven ve davetleri için teşekkür ediyorum. Ancak takımın fanatik taraftarlarından gelen düşmanlık ortamı içinde görev yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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