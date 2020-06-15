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Luis Suarez’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

BARCELONA'NIN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUİS SUAREZ, VATANDAŞI OLAN GALATASARAY'IN URUGUAYLI FİLE BEKÇİSİ FERNANDO MUSLERA'NIN SAKATLIĞINDAN DOLAYI GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.

Luis Suarez’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona’nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Barcelona’nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

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