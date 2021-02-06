Luiz Gustavo riske edilmedi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle riske edilmedi.

Hatayspor maçında sakatlanan ve dizinde ödem olan Luiz Gustavo, teknik heyet tarafından riske edilmedi. Yoğun tedaviye rağmen dizindeki ödemde iyileşme olmayan Brezilyalı futbolcu, derbi maçın kadrosunda yer almadı. Sağlık heyetin Brezilyalı futbolcunun oynaması durumunda daha ciddi bir sakatlık yaşayabileceği ve daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceği uyarısı üzerine Gustavo oynatılmazken, karşılaşmayı tribünde takip etti.