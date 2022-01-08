banner4556

Lütfü Savaş: "Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz"

banner4336

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca" dedi.

Lütfü Savaş: "Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz"
banner4582

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca" dedi.

banner4575

Futbol Smart programında konuşan Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kulüpte kurumsallaşma ve altyapı çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek, “Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca. Ömer hoca olgunlaşana kadar başka bir takıma vermeyiz. Bir sportif direktör ataması yapacağız” dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Lütfü Savaş, “Boupendza geri dönmek istiyor. Kahraba’nın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum. Türkiye’den de birkaç futbolcu ile görüşüyoruz” diye konuştu.

Savaş, TFF ve hakemler ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Hiçbir zaman TFF, rakip veya hakemler hakkında konuşmadım. Arkadaşlarıma da hakemler ve TFF hakkında konuşmaması için yasak koydum. TFF ve hakemlerin maç sonrası o maçı izlemesi lazım."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır...
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349