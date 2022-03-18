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Lütfü Savaş, D-Smart’ın konuğu olacak

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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 19 Mart Cumartesi günü 14.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanacak Futbol Smart programına katılacak.

Lütfü Savaş, D-Smart’ın konuğu olacak
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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 19 Mart Cumartesi günü 14.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanacak Futbol Smart programına katılacak.

D-Smart Süper Lig Kulüplerinin başkan ve teknik adamlarını ağırlamaya devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü 14.30’da Hatayspor’un onursal başkanı Lütfü Savaş, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanacak Futbol Smart programının canlı yayın konuğu olacak.

Hatayspor, Beşiktaş maçına nasıl hazırlandı, maçtan beklentileri neler? Avrupa kupaları için Hatayspor’un şansını nasıl görüyor? Hafta sonu Süper Lig ve Avrupa liglerinin konuşulduğu Futbol Smart programında Ömer Saraç ve Koray Durkal soracak, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yanıtlayacak.

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