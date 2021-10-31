Maç sonu 3’lüsü Marcao’dan

Süper Lig’de sahasında Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray’da maçın ardından Brezilyalı futbolcu Marcao sarı-kırmızılı taraftarlar 3’lü çektirdi.

Maç sonu 3’lüsü Marcao’dan
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Süper Lig’de sahasında Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray’da maçın ardından Brezilyalı futbolcu Marcao sarı-kırmızılı taraftarlar 3’lü çektirdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 20’ye çıkardı. Maçın adından taraftarlar bütün takımı tribünlere çağırdı ve galibiyeti beraber kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra Brezilyalı futbolcu Marcao’yu 3’lü çektirmesi için çağırdı. Taraftarların isteğini kırmayan Marcao 3’lü çektirdi. Tezahüratların ardından kale arkasındaki taraftarların yanına giden Brezilyalı futbolcu, Galatasaray bayrağını aldı ve sallayarak taraftarların sevgisine karşılık verdi.

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