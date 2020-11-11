A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakiplerinden Macaristan’da Teknik Direktör Marco Rossi’nin korona virüs pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adam, Macaristan Futbol Federasyonu’nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ediyor.Milliler, grubun 6. maçında 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45’te Puşkaş Arena Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi korona virüse yakalandı
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİNDEN MACARİSTAN'DA TEKNİK DİREKTÖR MARCO ROSSİ'NİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI.
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