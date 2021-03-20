Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Eleme müsabakalarında Türkiye’yi grekoromen 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal, Macar rakibi Erik Torba’yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Tokyo için kota almış oldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Eleme müsabakalarında Türkiye’yi grekoromen 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal, Macar rakibi Erik Torba’yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Tokyo için kota almış oldu.