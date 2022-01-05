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Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi

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Katar’ın başkenti Doha’da oynanan Turkcell Süper Kupa 2021’de maçın oyuncusu Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson seçildi.

Maçın oyuncusu Atiba Hutchinson seçildi
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Katar’ın başkenti Doha’da oynanan Turkcell Süper Kupa 2021’de maçın oyuncusu Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson seçildi.

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Katar’ın başkenti Doha’da oynanan Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Antalyaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek kupayı kazanırken, maçın oyuncusu da Atiba Hutchinson seçildi. Maçın ardından Kanadalı oyuncu ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir’in elinden aldı. Ödül sonrası açıkmalarda bulunan Demir, “Türkiye’nin iletişim platformu BiP üzerinden futbolseverlerin Süper Kupa tarihinde ilk kez oylayarak seçtiği Maçın Oyuncusu ödülünü vermek bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Süper Kupa’nın yeniden uluslararası bir boyut kazanmasını Türk futbolunun geleceği açısından önemsiyoruz. TFF ile 20 yıldır yaptığımız iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyarak Türk futbolunun en anlamlı kupalarından birine adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Bu vesile ile iki güzide kulübümüzü sergiledikleri mücadeleden dolayı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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