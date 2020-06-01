Maçlarda görev yapacak gazeteci sayısı belirlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği, 12 Haziran’da başlayacak olan karşılaşmalar için basın mensuplarına yönelik uygulayacağı kararları açıkladı. Buna göre görevli basın mensupları maçlardan 2 gün önce korona virüs testine girecek. Müsabakalarda basın tribününde 10 muhabir ve saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabilecek.

12 Haziran’da başlayacak lig maçlarıyla ilgili yeni bir talimatname hazırlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) önemli görevler yükledi. Buna göre akredite olan basın mensuplarının müsabakadan 2 gün önce korona virüs testine tabi tutulacağı duyuruldu. Testi pozitif çıkan veya testi yaptırmayanlar müsabakalarda görev alamayacak. Test sonuçları her maç günü sabah saat 11.00’de TSYD görevlisi tarafından TFF sağlık kontrolörüne teslim edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle görev yapacak basın mensubu sayısına da kısıtlama getirildi. TFF talimatnamesine göre basın tribününde 10 muhabir ve saha içinde de 12 foto muhabiri görev yapabileceği belirtilirken, bu sayılarda da kesinlikle değişiklik olmayacağu ifade edildi. Ancak basın tribünündeki basın mensubu sayısı bazı müsabakalarda iki katına çıkartılabilecek.

Karşılaşmalarla ilgili basın mensupları için alınan diğer kararlar şöyle:

1 - Stadyumlara yayıncı kuruluş dışında hiçbir kameraman alınmayacak.

2 - Tüm basın mensuplarına maske takma zorunluluğu getirildi.

3 - Basın ve foto muhabirleri çalışma odaları bu dönemde kapalı olacak.

4 - Karma alanda röportaj yapılamayacak

5 - Basın toplantılarına sadece daha önce belirlenmiş bazı ajansların 3 muhabiri katılabilecek. Ancak akredite olmuş her gazeteci TSYD aracılığıyla soru sorabilecek.

6 - Basın tribününde mesafeli oturulacak. Bu düzen TSYD görevlisi tarafından sağlanacak

7 - Foto muhabirleri kale arkasında en az 1.5 metre mesafe aralıklarla konumlanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 13:36